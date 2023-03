De vijf boeken van de week: autobiografie van Sam Bettens, columns van Mark Elchardus en boekje voor jonge ouders van Binu Singh  

Het boek gaat over alles wat Sam Bettens tot Sam Bettens heeft gemaakt. In "Goeiemorgen morgen" op Radio2 vertelt Bettens dat het boek schrijven een grote opdracht was, in vergelijking met het schrijven van een song. Het was een moeilijk proces, maar hij heeft er ook van genoten en heeft er nu een voldaan gevoel bij.

Bettens - vijftig geworden - vertelt dat het een proces is dat nog steeds bezig is. Het boek schrijven werkte therapeutisch. In "Ik ben" komen alle facetten van wie hij is, alle dingen die hij belangrijk vindt, de obstakels die hij tegenkwam en hoe hij eruit gekomen is, aan bod. Hij is nu echt bezig met de dingen die hij wil doen in plaats van zichzelf te bewijzen.