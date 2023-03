Minister Zuhal Demir krijgt ongelijk van rechtbank: capaciteitstarief blijft van kracht

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) heeft geen gelijk gekregen in haar geschil met energieregulator VREG over de invoering van het capaciteitstarief. Volgens het Brusselse hof van beroep moest de Vlaamse overheid in 2020 al gehandeld hebben wanneer de VREG over de invoering ervan besliste. "We zouden onszelf nooit vergeven hebben als we deze laatste strohalm niet zouden hebben gegrepen", reageert Demir op de uitspraak.