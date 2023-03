Dierenarts moet hondje laten inslapen nadat het trappen krijgt van baasje in Oostende

Kort nadat de vrouw was opgepakt, kwam er bij de politie nog een melding binnen over een andere hond, een jack russel die rondliep zonder baasje in het centrum van de stad. Na onderzoek bleek hij van dezelfde eigenares te zijn als de dwergpinscher. De poltie en het gerecht besloten het dier in beslag te nemen.

De eigenares zal zo goed als zeker voor de rechter moeten komen en riskeert een boete en een celstraf.