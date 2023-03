Dieven stelen voor tienduizenden euro's aan zadels uit paardenmanège in Oostduinkerke

Robrecht vermoedt dat de dieven goed voorbereid te werk zijn gegaan. "Ik woon vlakbij de stallen en het domein is afgesloten met twee poorten. In de stallen staat ook klikverlichting. Als er iemand binnengaat, dan springt de verlichting aan en ik kan dat zien vanuit mijn woonkamer. Maar het systeem dat het licht doet afgaan, was afgedekt met een handdoek.

"Vermoedelijk zijn de dieven over de poort of over de omheining geklommen", schetst Robrecht, "hebben ze een grote kruiwagen genomen uit de stal en hebben ze die volgeladen met zadels. Met die grote, zware kruiwagen zijn ze dan door de weilanden hierachter getrokken. Ze hebben alle kabels en schrikdraden doorgeknipt waar de weiden mee zijn afgezet. Waarschijnlijk hebben ze dan op het domein van mijn buur alles overgeladen om er mee weg te rijden. Normaal zou dat niet onopgemerkt kunnen gebeuren, er is een drukke weg vlakbij. Maar daar zijn nu werken, dus er komen amper nog mensen voorbij. Een buurvrouw vertelde me ook dat ze gisteren iemand in één van de weides had gezien. Vermoedelijk iemand die op verkenning was."