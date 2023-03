Doel krijgt geen pop-upbar aan de molen op de dijk: "Renovatie te duur voor een tijdelijke bar of brasserie"

De brasserie De Molen op de Scheldedijk in Doel trekt veel wandelaars en fietsers. Maar dat zal voorlopig niet meer lukken, omdat de brasserie nu dicht is, en er geen tijdelijke bar komt. De gemeente is eigenaar van het gebouw, en heeft grote plannen voor een nieuwbouw. "Het gebouw is helemaal uitgeleefd, en niet meer veilig", legt burgemeester Van de Vijver uit. "Daarom willen we de brasserie vervangen door een nieuwbouw. Werken laten doen voor iets wat maar tijdelijk is vinden we niet verantwoord. Dat kan niet met het gemeentebudget. Het is betreurenswaardig dat onze plannen voor de nieuwbouw door procedures geen vergunning krijgen."