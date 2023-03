Ecolo-Kamerlid doelwit van Chinese cyberaanval na kritiek op mishandeling Oeigoeren

Samuel Cogolati loopt al langer in het vizier van Peking. Onder meer zijn strijd voor de erkenning van de mishandeling van de Oeigoerse moslimminderheid in China was een doorn in het oog. In 2021 belandde Cogolati al op de Chinese sanctielijst nadat hij in de Kamer een voorstel van resolutie had ingediend om de vervolging van de Oeigoeren te veroordelen.

"Als de communistische partij denkt ons op deze manier te intimideren, vergist ze zich", reageert Ecolo. "We zullen blijven de handschoen opnemen zolang de kampen van de schande niet gesloten zijn."