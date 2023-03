Eeklo wil klokken van gesloopte kerktoren behouden als monument

De stad is geen eigenaar van de klokken, wel de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel. Ze probeert nu contact op te nemen en onderhandelingen op te starten om zeker één van de drie klokken in Eeklo te kunnen houden.

Het zijn Gertjan Blomme (CD&V) en Jonas Deilgat (Groen) die het voorstel indienden om een aandenken aan de gesloopte kerktoren te behouden. "Kwam je vanuit het centrum of vanuit Lembeke de Oostveldstraat ingereden, dan was de toren een herkenningspunt voor de wijk Oostveld. We hopen dat de klokken in Eeklo kunnen blijven als herinnering aan de kerktoren" zegt Gertjan Blomme.