Eerste groene paprika's van dit jaar geveild bij BelOrta in Sint-Katelijne-Waver

Door de energiecrisis is er een tekort aan groenten en fruit in ons land, vooral van komkommers, tomaten en paprika's. Daardoor moeten we rekenen op de zuiderse landen, maar die kunnen niet volgen met de productie. De lokale productie van de komkommers en de paprika's komt stilaan opnieuw op gang, maar het is nog even wachten op de eerste tomaten van eigen bodem.