Ex-gedetineerde Nick werkt nu in bijzondere jeugdzorg: “Ik wil het beeld van de gevangenis de-romantiseren” 

Nick heeft bijna negen jaar vastgezeten. Hij werkt intussen in de bijzondere jeugdzorg. "Ik gebruik uiteraard mijn eigen ervaring om met jongeren te werken. Ik ben zelf opgegroeid in kansarmoede en heb zelf ook ervaring met de jeugdzorg. Ik wil het beeld van de gevangenis ook vooral de-romantiseren. Want het is niet stoer en dat is wel het beeld dat veel jongeren erover hebben."

Omar Souidi heeft voor de eerste keer in zijn leven kennis gemaakt met het regime van de gevangenis. "Ik ken de gevangeniswereld uiteraard omdat veel cliënten in ee gevangenis zitten. Maar ik heb het wel onderschat hoe het is om in dat systeem te zitten."