FBI-chef zegt dat Chinese laboratoriumtheorie over ontstaan COVID-19 "hoogstwaarschijnlijk" is

De zoektocht naar de oorsprong van de coronapandemie houdt de Amerikaanse autoriteiten bezig. Zo riep de Amerikaanse ambassadeur in China het land gisteren nog op om "eerlijker te zijn over de oorsprong van COVID-19". Ondertussen wordt er grondig onderzoek gevoerd in de Verenigde Staten (VS). De FBI is niet de enige Amerikaanse autoriteit die de laboratoriumtheorie onderschrijft. Eerder deze week stelde het ministerie van Energie dat de kans groot was dat het coronavirus in een laboratorium is ontstaan.