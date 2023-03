Fietsersbond Geel wil veilige fietstunnels en -bruggen op drukke ring rond Geel

Fietsersbond Geel wil een ring die veiliger is voor fietsers. Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat het drukste kruispunt van de Geelse ring vernieuwen. Dat is het ideale moment om ook een veilige fietsbrug of -tunnel aan te leggen, vertelt Johan Alen van de Fietsersbond bij de collega's van rtv.