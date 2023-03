Fietsersbond tevreden met nieuwe Ieperse fietsstraten, maar wil er graag nog meer

De stad maakte van de inhuldiging vandaag gebruik om nog andere plannen in de verf te zetten om fietsers beter te beschermen in de Ieperse binnenstad. "Voor fietsers die niet meteen in het centrum moeten zijn of niet van daaruit vertrekken, willen we een fietsring aanleggen rond de stad", schetst mobiliteitsambtenaar Valentijn Seys. "Voor wie wel van daar komt of naar daar moet, willen we twee veilige assen creëren. Die eerste as is het traject dat we vandaag hebben ingefietst en is dus gerealiseerd. Over die andere as lopen nog onderzoeken."