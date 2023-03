Finse parlement stemt in met toetreding tot NAVO

Tijdens de onderhandelingen tussen Zweden en Turkije over het lidmaatschap vonden er anti-Turkse demonstraties in Zweden plaats. De Turkse president Recep Tayyip Erdoğan was daar niet over te spreken. Op de Turkse televisie zei hij dat Zweden niet op de steun van Turkije moest rekenen. Het land opperde wel de mogelijkheid om de toetreding van beide landen afzonderlijk te behandelen.