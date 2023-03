Fox News-baas Rupert Murdoch geeft toe dat zijn zender leugens heeft verspreid rond Amerikaanse verkiezingen van 2020

"Het is een erg belangrijk proces", duidt buitenlandjournalist Bert De Vroey in "Nieuwe feiten" op Radio 1. "Als Fox hier helemaal vrijuit gaat, staat de deur open voor allerhande vormen van alternative facts (valse of misleidende claims, ook leugens; red.). In Amerika is het first amendment (vrijheid van meningsuiting en persvrijheid) erg belangrijk. Je mag er als het ware alles verkondigen. Maar hoe ver kan de journalistiek daarin gaan? "