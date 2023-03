Alken wordt niet betrokken bij fusieplannen tussen Hasselt en Kortessem

"De burgemeester van Nieuwerkerken wou met ons praten en dat gesprek is er intussen geweest", vertelt Vandeput. "We hebben gesproken over mogelijke samenwerkingen, maar een fusie is voor Nieuwerkerken voorlopig niet aan de orde."



"Heusden-Zolder heeft in een brief laten weten dat een fusie op dit moment niet het plan is." Ook Diepenbeek en Zonhoven willen niet op het aanbod ingaan. "Herk-de-Stad en Lummen hebben laten weten dat ze eerst de resultaten van een bestuurskrachtanalyse willen afwachten over een samenwerking met Halen."

En ook Genk heeft laten weten dat ze Hasselt geen geschikte fusiepartner vinden: "Genk wil wel graag weten hoe het proces van de fusie verloopt, omdat ze daar graag zelf van willen leren."