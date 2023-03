Gedicht voor vermoorde bakkersvrouw in Wechelderzande nu op bord als blijvende herinnering

Vlak na de feiten schreef singer-songwriter Hanneke Claessen, die ook in het dorp woont, een tekst om het slachtoffer te gedenken.

"Ik zat echt met een steen in mijn maag die avond en voelde dat ik er iets mee moest doen. Ik wilde het van me afschrijven en delen met anderen", vertelt ze op RTV. "Ik wist ook dat ik niet de enige was. Veel mensen zeiden me toen dat ze er de hele tijd aan dachten. Daarom heb ik een tekst op Facebook gezet, waarvan ik dacht dat iedereen zich erin kon herkennen. Het is enerzijds een herdenking voor de lieve bakkersvrouw, maar ook een symbool om te zeggen dat we het niet normaal vinden, dat zoiets in ons dorp gebeurt."