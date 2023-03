Masterplan voor De Bres in Halle goedgekeurd: "Sportcomplex met alles erop en eraan"

In 2024 starten de werken aan het nieuwe sportcomplex naast de Slingerweg. Dat zou in 2027 klaar moeten zijn. "Het sportcomplex wordt er een met alles erop en eraan. Er was nood aan een nieuw sportgebouw waarin niet enkel op nationaal niveau, maar ook op internationaal niveau competities kunnen plaatsvinden." Visueel wordt het een soort paviljoen "dat vanop het Possozplein visueel zal aansluiten bij de rest van de stad”, zegt Snoeck. "Het gaat om een modern gebouw met veel glas met zicht op het aan te leggen park. Er is een grote sportzaal voorzien die in drie delen kan opgesplitst worden en een tribune voor 750 personen, een vaste turnzaal, een dojo voor gevechtssporten, een polyvalente zaal en een cafetaria. Het dak zal gebruikt kunnen worden voor buitensporten."

De plannen moeten ook een oplossing bieden aan de parkeerproblemen in het centrum. "Van het huidige sportcomplex zou een parkeergebouw gemaakt worden. De huidige parkeerplaatsen van De Bres, de Leide en in een latere fase ook het Possozplein zullen daar ondergebracht worden", legt Snoeck uit. "Dat zal bereikbaar zijn langs de huidige achterzijde." De huidige parkeerplaatsen, op hun beurt, worden dan weer een park. "De parking rond het sportcomplex De Bres zal vergroend worden, nadat het nieuwe parkeergebouw er staat." De nieuwe site zal dus volledig vergroend worden.