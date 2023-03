Onthaalmoeder uit Kessel-Lo verdacht van opzettelijke slagen en verwondingen na schedelbreuk bij baby van 6 maanden

In eerste instantie liet het parket weten dat “er voorlopig geen enkele aanwijzing is dat er kwaad opzet in het spel was. Een ongeval, maar wel een met zware gevolgen.” De onthaalmoeder werd gisteren uitvoerig audiovisueel verhoord door de politie. Het parket van Leuven laat nu weten dat de vrouw nu verdacht wordt van opzettelijke slagen en verwondingen. "De vrouw blijft bij haar initiële verklaring, maar volgens de bevindingen van de wetsdokter is deze verklaring niet compatibel met de verwondingen die het meisje opliep", laat het parket weten.