Herman Brood en Panamarenko te koop in kunstgalerij in drukke Hasseltse winkelstraat

Patrick Hermans heeft een vaste galerij in het centrum van Maastricht, maar dit is nu al de tweede keer dat hij een pop-upwinkel opent in Hasselt met topkunst. “We willen hier in Hasselt twee tot drie maanden openblijven”, vertelt de uitbater. “We zijn blij met de locatie hier in de winkelstraat. En onze klanten gaan ook kopen in het Kruidvat of in de boekhandel hier tegenover.” Voor de galerij is het gebouw ideaal. “Het stond leeg, is groot en heeft veel glas. Het is niet goedkoop, maar we hebben een mooi aanbod gekregen van de eigenaar.”