Open VLD: "Als Herman De Croo onwettige pensioenextra's heeft gekregen, zal hij die terugbetalen"

Als blijkt dat de voormalige Kamervoorzitter Herman De Croo (Open VLD) pensioenextra's heeft gekregen waar hij geen recht op had, zal hij die terugbetalen. Dat schrijft Open VLD in een persbericht. Tijdens een vergadering van het Bureau van de Kamer werd vandaag onthuld dat De Croo, maar ook Siegfried Bracke (N-VA) en acht hoge ambtenaren van de Kamer een pensioenregeling ontvingen die onwettelijk was.