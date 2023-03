Jambon in Vlaams Parlement: "Veel knelpunten weggewerkt, maar nog enkele harde noten te kraken"

Jambon geeft toe dat hij heel graag het stikstofakkoord in het halfrond had voorgesteld, maar benadrukt dat er de afgelopen uren keihard is gewerkt. Volgens hem zijn er veel knelpunten weggewerkt, "maar er blijven nog enkele harde noten om te kraken." Hij wijst erop dat hij voor de krokusvakantie de week na die vakantie als deadline naar voren had geschoven. "De week is nog maar halfweg. We zullen de rest van de week gebruiken om het akkoord af te ronden."

Jambon is naar eigen vastberaden dat dat laatste ook zal lukken, "in het volste respect voor elkaar." Hij hamert er nog eens op dat het stikstofakkoord broodnodig is en moet voorkomen dat er een vergunningenstop komt. "Dat zou nefast zijn voor de landbouw, de industrie en de economie."