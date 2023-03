Jean-Marie Pfaff krijgt dan toch pop-up expo in Beveren

Pfaff kan enkele maanden terecht in het oude gemeentehuis. Dat gebouw wordt in het najaar verkocht. "Maar tot het zover is, mag hij de benedenverdieping gebruiken. Het vaccinatiecentrum was er ook al, dus het gebouw staat in orde. We gaan nu bekijken hoe we alles praktisch kunnen regelen. Zodat wij de glorieperiode van Jean-Marie in de verf kunnen zetten in Beveren." De pop-up expo zou rond de zomervakantie openen. Het is niet de bedoeling dat er een vast museum komt. "Die vraag is mij ook nooit gesteld", besluit de burgemeester.