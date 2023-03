Jongeren vinden steeds moeilijker de weg naar jeugdhuizen in Limburg

"Soms zijn er periodes dat er minder volk naar het jeugdhuis komt en soms boomt het weer, we horen dat ook van andere jeugdhuizen", vertelt Lennert Berx, voorzitter van jeugdhuis De Molen in Alken. "Zelf zitten we in een oud pand met losse stenen in de gevel. We liggen ook op een onopvallende plek, dus jongeren zullen er niet spontaan binnenwandelen. Maar binnen is het wel heel gezellig en het voordeel van zo'n afgelegen lokaal is wel dat we veel lawaai kunnen maken. We veroorzaken daar geen overlast."