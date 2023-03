Jongeren uit Overijse maken muurschildering samen met Afghanen uit asielcentrum

Loïc en Nathan uit Overijse hebben eraan meegewerkt. "Het doel was om Afghanistan en België te schetsen in een muurschildering", vertellen ze. "Het resultaat is beter dan we verwacht hadden want we hebben geen ervaring met graffiti, maar we zijn goed begeleid door de graffitikunstenaar. Het was plezant om te doen want we hebben de bewoners van het asielcentrum beter leren kennen. De communicatie verliep soms moeilijk, ook al verstaan de meeste Afghanen wel Nederlands, maar we konden gelukkig een beroep doen op een tolk."