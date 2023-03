Kaasbedrijf Le Larry uit Destelbergen vraagt het faillissement aan: 25 jobs op de helling

Le Larry maakt producten van geitenkaas, zoals aperitiefhapjes. "Maar dat is arbeidsintensief werk, en dat is niet meer rendabel", klinkt het bij het bedrijf in Destelbergen. Het kaasbedrijf werd in 2004 overgenomen door de vleesgroep Ganda Fine Foods. Maar dat familiebedrijf wil zich nu concentreren op vleeswaren, want in het kaasbedrijf lopen de kosten te hoog op. "Le Larry draaide de voorbije jaren verlies", zegt Koen Damme, de nieuwe CEO van het vleeswarenbedrijf. "De gestegen prijs van grondstoffen, verpakkingsmateriaal en de loonkost dwingen de directie om de activiteit af te stoten. We moeten die beslissing nemen, ook al is dat emotioneel binnen ons familiebedrijf dat al sinds 1954 bestaat. Maar we kunnen niet op verlies blijven draaien", legt Damme uit.