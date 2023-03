Voorzitter basketploeg Kangoeroes Mechelen niet te spreken over verplichte match vlak bij Turks rampgebied: "Bond zag geen reden om match uit te stellen"

Vanavond om 17 uur Belgische tijd spelen de vrouwen van Kangoeroes Mechelen de laatste groepsmatch in de Euroleague tegen het Turkse Mersin. "Mijn contacten hebben ons afgeraden om te komen", zegt voorzitter Luc Katra aan Radio2 in Antwerpen. "We landen in Adana, dat door de aardbeving is getroffen. Onze match gaat wel door buiten het Turkse rampgebied, in Mersin, maar op 60 kilometer daarvan zijn duizenden doden gevallen."