Kerk Edelare wordt ontmoetingscentrum voor Oudenaardse deelgemeente

De inwoners van Edelare en de lokale verenigingen mochten mee bepalen wat de nieuwe invulling van de kerk moest zijn, en het is dus een ontmoetingscentrum geworden. Schepen Stefaan Vercamer (CD&V): "De procedure voor ontwijding is ingezet en we verwachten dat die op vrij korte termijn zal afgerond worden. We gaan dan met de lokale verenigingen bekijken hoe we de kerk gaan herinrichten." De stad wil zich niet vastpinnen op een startdatum, want er zullen sowieso nog enkele aanpassingen moeten gebeuren. Er moet sanitair voorzien worden in de kerk en ook de brandweer zal nog langsgaan om te bepalen welke ingrepen nodig zijn om het veilig te houden.