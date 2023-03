Kritiek op brugpensioenregeling ACV-voorzitter Marc Leemans

SWT heette vroeger brugpensioen en wordt vaak beschouwd als een vorm van vervroegd pensioen. "Eigenlijk heeft brugpensioen zeer weinig te maken met pensioen", duidt Jan Vanthournout van HR-bedrijf SDWorx in "De ochtend", op Radio 1.

"Het is een systeem van werkloosheid, en het is nu eenmaal zo dat je moet ontslagen worden om daar toegang tot te krijgen. Alleen iemand die ontslagen is, heeft recht op een werkloosheidsuitkering, en die werkloosheidsuitkering is een onderdeel van dat brugpensioen." Volgens Vanthournout komt deze praktijk wel vaker voor, als werkgever en werknemer het eens zijn dat de loopbaan van de werknemer ten einde loopt.