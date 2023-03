Leken helpen pastoor van Herk-de-Stad, Lummen en Halen om meer zondagsvieringen aan te bieden

De hulp van de leken is zeer welkom voor pastoor Tony Vandekerkhof, want hij moet op dit moment in zijn eentje voorgaan in vieringen in maar liefst 14 kerken. Door dat grote aantal kerken, kon er meestal maar één zondagsviering per maand doorgaan in de meeste dorpen van de drie gemeenten. Met de hulp van de leken, die op vrijwillige basis ingeschakeld worden om gebedsvieringen te doen, moet dat aantal dus weer omhoog gekrikt worden. De inhoud van de vieringen zal wel aangepast worden omdat de leken niet alle taken van een pastoor mogen overnemen.