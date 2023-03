Meer dan één gewonde per week bij ongeval in Gent met e-steps, minder dan andere grote steden

Elke dag zet het deelstepbedrijf ongeveer 120 e-steps in op het Gentse grondgebied. "In luwere periodes verlagen we het aantal, in vakantieperiodes drijven we het op. We delen onze data met de stad in de hoop dat ze het beleid in de toekomst herbekijken." Of dat zal gebeuren, is twijfelachtig. "We ondersteunen enkel het gebruik van deelfietsen en deelauto’s", reageert het kabinet van schepen Filip Watteeuw (Groen) kort.