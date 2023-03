Nieuwe middenschool Sint-Pieters-Leeuw wil leerlingen onderwijs op maat aanbieden

"Het is een school voor 300 leerlingen verspreid over het eerste en tweede jaar secundair onderwijs", vertelt de directeur van de scholengroep Cardijn, Lander van Medegael. "We willen ons op een flexibele manier organiseren zodat we leerlingen meer individueel kunnen begeleiden. We willen hen 2 jaar lang bijspijkeren waar nodig en hun blik opengooien zodat ze na 2 jaar een gerichte studiekeuze kunnen maken voor de tweede graad."