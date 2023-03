Ninove ruimt afval op na carnaval: "Het was een relatief propere carnaval"

En de carnavalisten hebben het proper gehouden dit jaar, zo zegt De Jonge. Hoewel er nog geen concrete en officiële cijfers zijn, weten ze in Ninove nu al dat het minder vuile feesten waren dan anders. "We hebben de carnavalisten dit jaar nog meer dan anders aangespoord om het proper te houden en dat hebben ze gedaan", weet De Jonge. "We hebben ook veel meer ingezet op vuilnisbakken, zowel op het parcours als in de feestenzone. En we hebben de carnavalisten gevraagd om hun eigen vuil mee te nemen. Natuurlijk werden er wel wat attributen achter gelaten maar opvallend minder dan anders, en dat is aangenaam voor de kuisploegen."

Bijkomend werden ook herbruikbare bekers gebruikt in de cafés. Daardoor werden er veel minder plastieken bekers gevonden in de verschillende feestzones en in de buurt van de cafés. "De afgelopen jaren, vóór corona, werkten we ook met vuilnisbakken en herbruikbare bekers, maar nu hadden we het aantal vuilnisbakken fors uitgebreid om ervoor te zorgen dat het afval op de juiste plaats terecht komt."