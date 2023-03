Na 15 jaar wachten, kan bouw school Lovendegem eindelijk starten

In Lovendegem bij Lievegem wordt een nieuwe gemeentelijke basisschool gebouwd. De subsidies werden in 2009 al aangevraagd en zijn eindelijk toegekend. De werken starten na de zomervakantie en moeten over twee jaar af zijn. Er zal plaats zijn voor 88 kleuters en 144 lagere schoolkinderen. De nieuwbouw komt op dezelfde site waar nu al de gemeentelijke basisschool staat, en het is de bedoeling dat de school tijdens de bouwwerken open blijft.