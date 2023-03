Nieuw wetenschapspark geopend in Roeselare voor onderzoek naar voeding en gezondheid

Het nieuwe centrum is bedoeld voor onderzoekers, studenten, maar ook voor voedingsbedrijven uit de regio. "Hier in Roeselare is de voedingsindustrie sterk vertegenwoordigd", Zegt de Bethune. "Het is handig dat die bedrijven nu dicht bij huis terecht kunnen voor extra kennis en onderzoek om nieuwe producten te ontwikkelen en hun bestaande aanbod te verbeteren. We hebben bewust gekozen om ons vooral toe te spitsen op voeding en gezondheid omdat dat een domein is waar elders nog niet veel onderzoek rond gebeurt."

De opening van het eerste gebouw van Food Innovation Park is nog maar het begin. POM West-Vlaanderen wil de komende jaren met nog andere partners samenwerken om het park verder uit te bouwen.