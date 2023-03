Hasselt en Kortessem lanceren website over fusieplannen 

"Er zal een veel gestelde vragen-pagina zijn en iedereen kan ook via mail specifieke vragen stellen. Samen maken we van de fusie tussen Kortessem en Hasselt een succesverhaal voor élke inwoner", zegt de burgemeester van Hasselt Steven Vandeput (N-VA). Daarnaast zal er ook veel informatie beschikbaar zijn over beide gemeenten.

Pas in de zomer zal er een principiële beslissing komen of Hasselt en Kortessem de fusiegesprekken verderzetten of niet. Op de website zullen alle updates te volgen zijn, maar een fusie kan pas ten vroegste 1 januari 2025 komen.