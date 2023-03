Dochter van gevangen Iraanse prof Djalali slaakt noodkreet: "Onze permanente angst is dat ze hem in stilte executeren"

"Ik besefte van bij het begin heel goed wat er aan de hand was. Zijn arrestatie, de veroordeling tot de doodstraf, de opsluitingen in totale afzondering. Het was zo moeilijk."

Dat is anders voor haar broer. Nu is hij elf. Toen Djalali gearresteerd werd, was hij pas vier. "Al die jaren zonder vader zijn tekenend in het leven van een kind. We hoorden papa soms aan de telefoon vanuit de gevangenis. Mijn broertje begreep maar niet waarom zijn papa niet naar huis kwam. Nu hij elf is, kunnen we het uitleggen. Er is geen dag dat we niet aan hem denken. Het is bitter omdat we beseffen hoeveel tijd van ons is afgepakt."