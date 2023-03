Onderwijsinspectie kampt met fikse achterstand: bijna 1.500 scholen al meer dan acht jaar niet doorgelicht

Lieven Viaene, de inspecteur-generaal van de onderwijsinspectie, betreurt de achterstand. “Dat het tien jaar geleden is dat we in veel scholen geweest zijn, is te betreuren. Daar is geen discussie over. We hadden uiteraard de coronaperiode, maar alsnog blijft de vraag hoe we de opdracht zullen waarmaken om elke school om de zes jaar door te lichten.” Die ambitie werd in 2018 vastgelegd, maar vijf jaar later is de haalbaarheid van de doelstelling nog steeds niet geëvalueerd.