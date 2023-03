Ontwerpteam stelt plan op voor nieuwe Bernadettewijk in Gent: "We bouwen sociale woningen van de toekomst"

Het aangestelde bureau werd verkozen uit vijf kandidaten. Het team start nu met de opmaak van een plan van de wijk. De kostprijs voor de bouw van de woningen wordt geschat op 48 miljoen euro. Vlaanderen staat garant voor de financiering. Het nieuwe ontwerpteam ontwikkelt ook een plan voor het openbaar domein. De bedoeling is dat over drie jaar gestart kan worden met de aanleg en de bouw van de wijk, de eerste bewoners zouden in 2029 intrekken in de wijk. Er zullen meer dan 1.000 mensen wonen.