Oosterzele regelt jaar lang noodopvang voor ouders gesloten kinderdagverblijf Olio

Schepen van Sociale Zaken Els De Turck (CD&V) zegt dat de gemeente een huis gevonden heeft en een uitbater met ervaring: "De private partner die is gevonden om de noodopvang te organiseren heeft al een kinderopvang in Hillegem, ’t Kangoeroeke. De ervaren, gemotiveerde en gekwalificeerde kinderbegeleiders zijn zich zeer bewust van de gevoelige situatie en vangen de kindjes met de grootste zorg op. Alleen kinderen die tot voor kort naar Olio gingen of die daar op de planning stonden om in de toekomst opvang te vinden, komen in aanmerking".

Om de getroffen ouders de nodige rust en privacy te gunnen, wordt de exacte locatie van de noodopvang geheim gehouden. "In het belang van de ouders voor wie het zien van de beelden een zeer heftige ervaring was", zegt schepen De Turck. "Het is voor hen nog steeds een intense emotionele periode en daarom is het belangrijk om hun privacy en die van hun kinderen te respecteren."