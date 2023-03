Opnieuw grote spoorwerken in en rond het station van Hasselt tijdens paasvakantie

Om de hinder voor de reiziger tot een minimum te beperken, voert Infrabel de werken uit tijdens de Paasvakantie. Maar dat er hinder zal zijn, is onvermijdelijk. Zo zullen er 14 dagen lang geen treinen rijden en zijn reizigers aangewezen op vervangbussen die tussen de stations van Hasselt, Sint-Truiden en Tongeren zullen rijden. Wie richting Brussel wil, zal in Sint-Truiden via Landen de trein kunnen nemen. Een ander alternatief zijn de treinen die via Diest en Aarschot rijden. Reizigers krijgen de raad om via de online routeplanner van de NMBS hun reis te plannen.