Parlementslid en ex-minister Meryame Kitir opnieuw aan het werk

"Back at work, let's go!" Met die woorden kondigt Meryame Kitir vanavond haar terugkeer naar de politiek aan. Onder een foto van zichzelf in de Kamer schrijft ze dat ze door zich terug te trekken de kans heeft gehad om zich te herbronnen. "Het heeft ervoor gezorgd dat ik nu kan terugkeren."

"Ik ben dankbaar voor de mensen die me gesteund hebben. Dankbaar voor wat ik heb gehad. Dankbaar voor wat er nog gaat komen. Ik zal bekijken hoe ik mijn rol nu nog beter kan opnemen in het parlement. Want het gaat mij niet om instituten maar om mensen."