Politie doorzoekt 100 leegstaande panden in Turnhoutse Parkwijk na klachten over overlast

Er werden een 100-tal panden doorzocht. De politie zette daarvoor zo'n 50 mensen en ook honden in. Ook het in- en uitgaande verkeer werd gecontroleerd. Tijdens de controle werd in één pand een hoeveel verdovende middelen aangetroffen, wat wijst op drugshandel. De politie vond ook een man die illegaal in ons land verblijft en een geseind persoon. De twee werden opgepakt en mochten na verhoor beschikken. "Het is ook de bedoeling dat die jongeren lessen gaan trekken uit deze controles. We sluiten dan ook niet uit dat er in de toekomst nog dergelijke acties zullen plaatsvinden" zegt Rudy Remijsen van de lokale politie Regio Turnhout.