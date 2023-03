Politiezone Brussel-Noord gaat slachtoffers van seksueel geweld beter begeleiden: "Hulp en tijd geven die ze nodig hebben"

In het ZSG zijn de hulpverleners uit de verschillende vakgebieden specifiek aangeworven en opgeleid voor deze opdrachten. De politiezone Brussel-Noord heeft ook speciale zedeninspecteurs. Zij worden opgeleid om slachtoffers van seksueel geweld te verhoren. “Dankzij deze nieuwe opvang zijn wij volledig beschikbaar voor de slachtoffers en geven we hen de tijd die ze nodig hebben om hun verklaringen af te nemen en hen bij te staan in de stappen die zij willen ondernemen”, legt inspecteur Chahara uit.

Ook Adil is heel bewust zedeninspecteur. "Ik heb ervoor gekozen om mij voor dit project in te zetten om een stem te geven aan de slachtoffers. Binnen het ZSG bieden wij een gepersonaliseerde en aangepaste opvang, zodat de slachtoffers op serene wijze en in alle vertrouwelijkheid met ons kunnen praten. Zo garanderen we aan de slachtoffers dat elk verhaal dat ze ons vertellen op een professionele manier opgevolgd en verwerkt wordt”.

Meer informatie over het ZSG vind je op de website.