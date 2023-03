Politie breidt team burenbemiddelaars uit in Geel, Laakdal en Meerhout om conflicten tussen buren op te lossen

Volgende week zullen de nieuwe burenbemiddelaars een korte opleiding krijgen, waarna ze meteen aan de slag kunnen. "We weten nog niet concreet waarmee we geconfronteerd zullen worden, maar ik kan me wel inbeelden dat het kan gaan over een boom in de tuin of een gemeenschappelijk dak", zegt Dejaegher. "Ik denk dat zulke problemen dagelijks optreden en als er dan geen bereidheid is tot luisteren tussen de verschillende partijen, is er iemand nodig die probeert een brug te bouwen."