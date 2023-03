Pakjeskoerier rijdt door nieuw wegdek in Attenrode ondanks verschillende waarschuwingsborden

Een bestuurder van een koerierdienst is door het pas aangelegde betonnen wegdek in de Langstraat in Attenrode gereden. "Maar om de werfzone in te rijden moet je op vijf plekken de verkeersborden negeren", zegt schepen van Openbare Werken Kris Vanwinkelen (Dorpspartij). Hij roept op om voorzichtig te zijn: "Heb een beetje geduld en denk ook aan de veiligheid van de werkmannen."