Rusland beschuldigt Oekraïne van drone-aanvallen, Oekraïne zegt 7 Russische verkenners te hebben gedood in de strijd om Bachmoet

Op dit ogenblik is de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko op bezoek in China om de relaties tussen beide landen te versterken. Tijdens een ontmoeting met de Chinese minister-president Li Keqiang verklaarde Loekasjenko dat voor Peking en Minsk "geen enkel onderwerp is uitgesloten voor samenwerking". Loekasjenko had ook een ontmoeting met zijn ambtgenoot Xi Jinping.

Er stonden onder meer gesprekken over handel en de Russische oorlog tegen Oekraïne op het programma. Loekasjenko is een van de dichtste bondgenoten van Russisch president Vladimir Poetin. China en Wit-Rusland beschouwen elkaar als "strategische partners".



Maar China krijgt Westerse kritiek omdat het land Moskou niet publiek heeft veroordeeld sinds de start van de invasie. Peking ontkent ook de beschuldigingen van de VS en de NAVO, dat het wapens aan Rusland wil leveren. Het land wil namelijk een bemiddelende rol opnemen in het conflict. Loekasjenko zei dat hij China volledig steunt om het conflict in Oekraïne op te lossen. Het bezoek van de Wit-Russische president loopt tot morgen.