Schepen voor Gezondheidsbeleid in Schelle wil leeftijd voor preventief onderzoek dikkedarmkanker verlagen naar 45 jaar

In maart, tijdens de Actiemaand Dikkedarmkanker, worden heel wat gebouwen 's avonds blauw verlicht om aandacht te vragen voor het preventief darmonderzoek. Dat is ook zo bij het gemeentehuis in Schelle. De gemeente vroeg in 2018 aan de Vlaamse overheid om de leeftijd voor dat onderzoek van 55 jaar naar 50 jaar te verlagen. Na een pilootproject in Schelle werd de aanpassing in heel Vlaanderen ingevoerd.