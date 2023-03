Schrijfster Saskia De Coster verlaat KMSKA na maand vrijwillige opsluiting om roman af te werken

De hele maand februari was schrijfster Saskia De Coster geïsoleerd in een glazen box tussen de kunstwerken in de Heldenzaal van het Koninklijke Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen (KMSKA). De Coster wilde haar nieuwe roman afwerken, afgezonderd van de buitenwereld, zonder enige vorm van sociale media of communicatie. En dat heeft haar goed vooruitgeholpen. "Door geen gebruik te maken van sociale media had ik niet voortdurend de nood om te reageren op dingen, een mening te geven over iets, of zelf te wachten op een reactie. Dat was heel rustgevend", zei De Coster in "De Afspraak".