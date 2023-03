Nieuw sportcomplex in Linter zal minstens 12 miljoen euro kosten, "te veel voor 7.200 inwoners"

“We zijn voorstander van investeringen in sport en recreatie, maar 12 miljoen euro uit de zak van de belastingbetalers is echt te veel”, vertelt Bettina Sandermans (Vooruit). "Wij stellen voor om weer rond de tafel te gaan zitten met de architect en te kijken op welke manier we het project kunnen realiseren binnen een aanvaardbare prijs.” De oppositiepartij is bang dat de kosten nog zullen oplopen.

“Dit project lijkt steeds meer een ongeleid projectiel te worden", zegt Raf Dewelde van N-VA. "En dan kan je je toch afvragen voor wie we dit doen. De grote doelgroep in dit project is het voetbal.” Burgemeester Wijnants is het niet eens met die kritiek. “Als je iets doet, kost het geld. We hebben al 30 jaar lang niet geïnvesteerd in sport en cultuur. We hebben de afgelopen legislaturen onze leningen afgebouwd en investeringen hebben we met eigen middelen betaald. De investering in het nieuwe complex kunnen we dus zeker aan."