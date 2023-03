Supporters KV Mechelen blij met nieuwe finale, 4 jaar na bekerwinst: "In groten getale afzakken naar Brussel" 

Vier jaar geleden speelde KV Mechelen nog de bekerfinale tegen AA Gent. "KV Mechelen is duidelijk een bekerploeg. De bekercompetitie is een competitie die ons wel ligt. De laatste jaren doet KV Mechelen toch regelmatig mee tot op het laatste niveau in de bekercampagne. Dat zijn altijd leuke wedstrijden met extra inzet. Vier jaar geleden hebben we ook gewonnen, dus we gaan nu voor hetzelfde doel", zegt De Decker. "Ik denk dat het duidelijk is dat we voor de volle 100 procent gaan supporteren."